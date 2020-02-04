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Макс Ферстаппен: «Хэмилтон — один из лучших, но он не бог»

13:59
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что он думает о гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

— Льюис очень хорош, — цитирует Ферстаппена Autsosport. — Безусловно, он один из лучших, но он не бог. Может быть, бог помогает ему, но сам он не бог. Могу ли я опередить его? Да, конечно. Все зависит от машины.

35-летний Льюис Хэмилтон — шестикрантый чемпион «Формулы-1». В прошлом сезоне он вновь завоевал чемпионский титул.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/60964-maks-ferstappen-hemilton-odin-iz-luchshih-no-ne-bog

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