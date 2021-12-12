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Макс Ферстаппен: «Это невероятно. У меня даже ноги свело»

17:44
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на «Гран-при Абуд-Даби», которая позволила ему стать чемпионом мира.

«Это невероятно. Всю гонку я боролся. У меня даже ноги свело... Это невероятно. Даже не знаю, что сказать. Вся команда заслужила это.

Нам наконец-то повезло. Хотел сказать больше спасибо Чеко Пересу, он очень помогал мне», — сказал голландец после гонки.

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Иван Шитик все материалы автора
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