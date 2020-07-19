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Макс Ферстаппен: «Думал, что вообще не смогу выйти на гонку, поэтому второе место для меня как победа»

18:38

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от выступления на «Гран-при Венгрии». Гонщик финишировал вторым, несмотря на то, что врезался в стенку по дороге на стартовую решетку.

— Это было не то, чего я ожидал в самом начале — врезаться в стенку, — цитирует Sky Sports Ферстаппен. — Но механики проделали удивительную работу, чтобы починить машину. Не знаю, что они сделали, но это было невероятно. Все работало в нормальном режиме.

Я доволен, что смог подняться на второе место. Мы просто продолжили заниматься своим делом, и разделить гонщиков «Мерседеса» — хороший результат для нас.

Я думал, что вообще не смогу выйти на гонку, поэтому второе место для меня как победа.

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