Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен рассказал, какие качества восхищают его в Фернандо Алонсо. Ранее сообщалось, что 41-летний испанец близок к возвращению в «Формулу-1» в качестве пилота «Рено».

— Меня поражает, как Фернандо всегда удается выжимать максимум из слабой машины, благодаря хорошему старту и отличному первому кругу, — цитирует GPBlog Ферстаппена. — Он — настоящий боец. Мне кажется, с таким напарником очень непросто бороться. Самое главное, что умеет Фернандо — выжимать максимум из себя. Мне всегда было интересно поболтать с Алонсо, но, к сожалению, еще никогда не доводилось бороться с ним на трассе. Тем не менее, он остается одним из моих любимых пилотов благодаря своему менталитету и умению сражаться.