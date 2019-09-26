Макс Ферстапен: «Болельщики? В России меня всегда хорошо принимают»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что несмотря на штраф, постарается занять высокое место на Гран-при России.

Голландский гонщик так же, как и его партнер по команде Александр Албон получат штраф в пять позиций на стартовой решетке из-за замены мотора.

— Несмотря на то что на машинах заменили мотор, постараемся выступить как можно лучше. Будем бороться, — сказал Ферстаппен. — Болельщики нам в этом помогут. Чувствую ли я особое отношение? Ко мне всегда здесь относятся тепло. (Мария Маркова)