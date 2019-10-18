Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Макларен» расторгнет контракт с одним из главных спонсоров

16:42
Теги:

В ближайшее время бразильская нефтяная компания Petrobras и «Макларен» официально объявят о прекращении сотрудничества, утверждает Motorsport.

Компания выступает спонсором британской команды с 2018 года, заключив контракт на 200 миллионов долларов. Однако в мае этого года президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Petrobras, которая на 64 процента принадлежит бразильскому правительству, должна будет расторгнуть контракт с «Маклареном».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир