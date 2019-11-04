«Макларен» расторг контракт с одним из главных спонсоров

Бразильская нефтяная компания Petrobras и «Макларен» официально объявили о прекращении сотрудничества, информирует Autosport.

Компания выступала спонсором британской команды с 2018 года, заключив контракт на 200 миллионов долларов. Однако в мае этого года президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Petrobras, которая на 64 процента принадлежит бразильскому правительству, должна будет расторгнуть контракт с «Маклареном».