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«Макларен» представил машину MCL35

16:50
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Команда «Макларен» продолжила неделю презентаций в преддверии старта зимних тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Новый автомобиль получил индекс MCL35. Цветовая гамма ливреи в целом не изменилась, однако синего цвета стало чуть больше.

В сезоне-2019 «Макларен» занял четвертое место в Кубке конструкторов, уступив лишь «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Буллу». В новом сезоне за команду будут выступать Карлос Сайнс и Ландо Норрис.

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