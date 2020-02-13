«Макларен» представил машину MCL35

Команда «Макларен» продолжила неделю презентаций в преддверии старта зимних тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Новый автомобиль получил индекс MCL35. Цветовая гамма ливреи в целом не изменилась, однако синего цвета стало чуть больше.

Take a closer look at the #MCL35. ? Dressed in striking McLaren papaya and blue, she's looking good! ? #FearlesslyForward



See more ? https://t.co/RnoDIvEsOP pic.twitter.com/yNAy57EEV8 — McLaren (@McLarenF1) February 13, 2020

В сезоне-2019 «Макларен» занял четвертое место в Кубке конструкторов, уступив лишь «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Буллу». В новом сезоне за команду будут выступать Карлос Сайнс и Ландо Норрис.