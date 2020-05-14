«Макларен» объявил об уходе Сайнса и подписании Риккьярдо

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо с 2021 года будет выступать за «Макларен», сообщает официальный сайт британской команды.

В заявлении на официальном сайте «Макларена» говорится, что австралиец займет место Карлоса Сайнса, который покинет команду после сезона-2020. Партнером Риккьярдо станет британец Ландо Норрис.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Карлос Сайнс — главный кандидат на место Себастьяна Феттеля, который уйдет из «Феррари» в конце этого года.