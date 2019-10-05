«Макларен» не рассматривал возможность перехода на двигатели «Феррари»

Руководитель «Макларена» Зак Браун отметил, что его команда никогда не рассматривала возможность покупки двигателей «Феррари». Сейчас «Макларен» использует моторы «Рено», но с 2021 года вернется на двигатели «Мерседеса».

— «Феррари» мы даже не рассматривали, — цитирует Motorsport Брауна. — Это явное столкновение брендов. Конечно, сейчас двигатели «Феррари» выглядят очень мощно. Но в «Формуле-1» надо смотреть на более длительную перспективу, а не на несколько гонок. Собственные двигатели мы тоже не планируем делать. Это выгодно «Мерседесу», «Рено», «Хонде» с их объемами выпускаемых машин. Но не нам.