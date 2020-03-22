«Макларен» не будет откладывать переход на двигатели «Мерседеса»

«Макларен» не будет менять планы по переходу на двигатели «Мерседеса» с 2021 года. Британская команда подтвердила это, несмотря на решение «Формулы-1» отложить введение нового технического регламента с 2021-го на 2022 год и использовать в следующем году болиды 2020-го.

«Макларен» в прошлом году объявил, что перейдет в 2021-м с двигателей «Рено» на «Мерседес». С этим могли возникнуть проблемы из-за пандемии коронавируса, которая отложила старт сезона-2020 и внесла коррективы в работу команд. Однако в «Макларене» заверили, что планируют сменить поставщика двигателя, установив моторы «Мерседес» на нынешние болиды в 2021 году.