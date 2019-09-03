«Макларен» хочет от «Рено» больше прозрачности из-за проблем с двигателями

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль хочет разобраться в причинах проблем с двигателем «Рено» на обеих машинах команды во время «Гран-при Бельгии». У Карлоса Сайнса возникли проблемы на старте, а Ландо Норрис сошел на последнем круге, когда ехал пятым.

— Мы разочарованы таким исходом, причем один из наших пилотов даже не смог стартовать, — цитирует Motorsport Зайдля. — «Рено» должна нам объяснить, в чем дело. Приятно видеть, какие усилия прикладывает «Рено» для улучшения характеристик мотора. Но расстраивают все эти штрафы и проблемы с надежностью. Нам нужны прозрачные и открытые отношения, чтобы мы могли анализировать и решать проблемы вместе.