«Макларен» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов «Формулы-1»

«Макларен» досрочно стал победителем Кубка конструкторов «Формула-1» сезона 2025 года.

Ранее пилот команды Ландо Норрис занял третье место по итогам гонки «Гран-при Сингапура». На счету «Макларена» теперь 650 очков, второе место занимает «Мерседес» с 325 очками, на третьей строчке — «Феррари» (300).

Британский коллектив гарантировал себе титул за шесть гонок до конца сезона, повторив рекорд «Ред Булл», который был установлен в 2023 году.

Для «Макларена» это второй титул подряд, в прошлом сезоне команда завоевала трофей впервые с 1998 года.