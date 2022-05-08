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Сегодня, 12:58

Магнуссен заявил, что неудачно выступил в квалификации «Гран-при Майами» из-за потери радиосвязи

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что неудачно выступил в квалификации «Гран-при Майами» из-за потери связи с командой.

Датчанин занял 16-е место и не вышел во второй сегмент квалификации.

«Гонка будет невероятной, я надеюсь, что мы сможем отыграть потерянное. Машина выглядит на трассе хорошо, но у меня не было связи по радио с командой, мы не могли общаться. Из-за этого мы сделали только одну длинную попытку в первом сегменте, а не две коротких. В любом случае, все самое главное произойдет в гонке. Посмотрим, что будет с нашей стратегией, я настроен оптимистично, у нас есть темп», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Магнуссена.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» пройдет с 6 по 8 мая.

Источник: https://www.haasf1team.com/news/miami-grand-prix-qualifying-recap
Хаас
Кевин Магнуссен
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