Магнуссен заявил, что мог остаться в «Формуле-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен рассказал, что мог сохранить место в «Королевских гонках».

«Не могу сказать, от кого было предложение, потому что это может кого-то разозлить. Эта команда хуже «Хаас», так что нетрудно поверить, что предложение действительно было. Хоть у меня и был шанс остаться в «Формуле-1», я не согласился, потому что не чувствую мотивации. Я бы продолжал выступать, если бы получил возможность выступать за топ-команду и побеждать», — цитирует F1i Магнуссена.

Магнуссен выступал в «Формуле-1» с 2014 по 2020 год. В сезоне-2020 датчанин 20-е место в личном зачете, набрав 1 очко в 17 гонках.