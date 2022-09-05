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5 сентября, 14:10

Магнуссен высказался о своей аварии на «Гран-при Нидерландов»

Мария Гусева
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал свою аварию на «Гран-при Нидерландов» 4 сентября. Гонщик пришел к финишу 15-м.

«Когда во время гонки вы врезаетесь в стену — это не очень хорошо, но это была моя ошибка. Я перестарался с атакой, потерял контроль над задней частью машины, вылетел с трассы, зацепил барьер, но потом смог вернуться и продолжил борьбу. Я сделал всё, чтобы попробовать отыграться, в итоге финишировал 15-м. Уик-энд не принёс результата, но я надеюсь, что в следующий раз мы выступим лучше», — цитирует пресс-служба «Хаас» Магнуссена.

29-летний датчанин является гонщиком «Формулы-1» с 2014 года. С 2017 по 2020 год выступал за «Хаас». Вернулся в команду в 2022 году.

Формула-1
Кевин Магнуссен
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