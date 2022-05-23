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Сегодня, 23:38

Магнуссен принес извинения Хэмилтону за слова после столкновения по ходу «Гран-при Испании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен принес извинения гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону за то, что обвинил британцу в намеренном создании аварийной ситуации по ходу «Гран-при Испании».

«Конечно, в пылу атаки ты всегда сильно расстраиваешься. Но я пересмотрел видеозапись того эпизода, увидел, что там действительно произошло.

Надо двигаться дальше. Что сказано — то сказано, но потом ты анализируешь случившееся, и часто оказывается, что на самом деле все было не так, как ты представлял», — цитирует Магнуссена Sky Sports.

Мерседес
Хаас
Кевин Магнуссен
Льюис Хэмилтон
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