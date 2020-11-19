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Магнуссен: «Приход Шумахера станет отличной новостью для «Хаас». Мик — большой талант»

11:58
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Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен поделился мнением о возможном переходе в команду гонщика «Формулы-2» Мика Шумахера, сына легендарного Михаэля Шумахера.

— Посмотрим, кого объявит «Хаас», ведь сейчас много молодых и быстрых пилотов, но Шумахер точно должен быть в их числе, — приводит RaceFans слова Магнуссена. — Я общался с Миком, он — отличный парень и, очевидно, большой талант. Сейчас он лидирует в «Формуле-2» и шикарно работает с машиной на трассе. Думаю, его приход станет отличной новостью для команды, у него хороший уровень пилотажа и высокие способности.

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