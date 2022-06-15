Магнуссен обеспокоен надежностью болида «Хаас»

Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен заявил, что его беспокоит надежность болида команды.

В двух последних гонках «Формулы-1» в Монако и Азербайджане датчанин не смог финишировать из-за технических проблем.

«Мы могли набирать очки в Монако, но случились проблемы с двигателем. В Баку мы тоже претендовали на попадание в десятку, но снова произошло повреждение. Не могу сказать, что я обеспокоен скоростью «Хаас». Скорее, меня волнует надежность машины. Нужно продолжать работу и сохранять позитивный настрой, тогда результат рано или поздно придет», — приводит PlanetF1 слова Магнуссена.

После восьми этапов сезона-2022 Магнуссен занимает 12-е место в личном зачете с 15 очками.

Следующий «Гран-при» пройдет в Канаде с 17 по 19 июня.