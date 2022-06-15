Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:46

Магнуссен обеспокоен надежностью болида «Хаас»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен заявил, что его беспокоит надежность болида команды.

В двух последних гонках «Формулы-1» в Монако и Азербайджане датчанин не смог финишировать из-за технических проблем.

«Мы могли набирать очки в Монако, но случились проблемы с двигателем. В Баку мы тоже претендовали на попадание в десятку, но снова произошло повреждение. Не могу сказать, что я обеспокоен скоростью «Хаас». Скорее, меня волнует надежность машины. Нужно продолжать работу и сохранять позитивный настрой, тогда результат рано или поздно придет», — приводит PlanetF1 слова Магнуссена.

После восьми этапов сезона-2022 Магнуссен занимает 12-е место в личном зачете с 15 очками.

Следующий «Гран-при» пройдет в Канаде с 17 по 19 июня.

Источник: https://www.planetf1.com/news/kevin-magnussen-concerned-ferrari-reliability/
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
0
Читайте также
Что будет, если пить квас каждый день?
Последний Император захватил власть. Федор Емельяненко стал президентом Союза ММА, чтобы чистить его от «проходимцев»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Риккьярдо — о тряске в новых болидах «Формулы-1»: «Как будто ты баскетбольный мяч, которым стучит Стефен Карри»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости