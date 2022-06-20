Магнуссен недоволен тем, что его попросили отремонтировать «поцарапанное» крыло на «Гран-при Канады»

Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен выразил недовольство тем, что его попросили заехать на пит-лейн для ремонта после незначительного повреждения переднего крыла на старте «Гран-при Канады».

Магнуссен задел машину Льюиса Хэмилтона на первом круге в Монреале. Затем он получил черно-оранжевый флаг от гоночного контроля, предписывающий пит-стоп, в результате которого происходила замена переднего крыла.

«Я чуть-чуть поцарапал переднее крыло, а затем мне сказали, что нужно заехать на пит-стоп. Переднее крыло было в порядке, оно не сломалось. Вспомните прошлогоднюю гонку в Джидде, Льюис Хэмилтон выиграл ее с половиной переднего крыла... что я считаю правильным. Позвольте нам соревноваться, если это возможно», — приводит слова Магнуссена MotorsportWeek.

По итогам «Гран-при Канады» датский гонщик занял 17-е место. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседес».