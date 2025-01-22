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Сегодня, 08:35

Магнуссен назначен тест-пилотом в «Хаасе»

Камила Абдурахманова
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Руководитесь «Хааса» Аяо Комацу заявил, что бывший пилот команды Кевин Магнуссен останется в команде в роли тест-пилота.

«В «Хаас» он в основном будет участвовать в тестировании предыдущих автомобилей в команде из Банбери, что позволит ему управлять двухлетними машинами в качестве ориентира для Окон и Бирмена», — приводит слова Комацу Racingnews365.

28-летний датчанин выступал в «Формуле-1» с 2014 года и набрал 158 очков. В первой же гонке «Гран-при Австралии» Магнуссен взял единственный подиум в карьере, заняв второе место.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Кевин Магнуссен
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