Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен лишится пяти мест на старте "Гран-при Австрии". Как сообщает F1i, механики команды обнаружили неполадки с трансмиссией на болиде датчанина в третьей практике. Им пришлось заменить коробку передач сверх допустимой квоты.

Таким образом, Магнуссен стал четвертым пилотом, который будет оштрафован на старте. Ранее за замену компонентов сверх нормы наказания были выписаны для Нико Хюлькенберга из "Рено", Карлоса Сайнса из "Макларена" и Александра Албона из "Торо Россо".