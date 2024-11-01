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Сегодня, 16:35

Магнуссен из-за болезни пропустит пятничные заезды «Гран-при Бразилии»

Алина Савинова
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Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен не примет участия в свободной практике и спринт-квалификации «Гран-при Бразилии», сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что в пятницу датчанин почувствовал себя плохо. В пятничных заездах его заменит британский гонщик Оливер Берман.

В этом году 19-летний Берман принимал участие в двух гонках чемпионата «Ф-1». Он занял 7-е место на «Гран-при Саудовской Аравии» за рулем болида «Феррари» и финишировал 10-м на «Гран-при Азербайджана» в составе «Хаас». Берман стал первым пилотом за всю историю «Формулы-1», заработавшим очки для двух разных конструкторов на своих первых двух этапах.

Свободная практика «Гран-при Бразилии» пройдет 1 ноября в 17.30 по московскому времени. Спринт-квалификация стартует в 21.30.

Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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