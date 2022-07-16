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16 июля, 22:53

Магнуссен — о Шумахере: «Необходимо, чтобы оба гонщика давали результат»

Магнуссен доволен прогрессом Мика Шумахера в сезоне-2022
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о прогрессе своего напарника Мика Шумахера. Мик попадал в очки две гонки подряд.

«Мы поднялись на седьмую позицию в Кубке конструкторов — то, что нужно. Необходимо, чтобы оба гонщика давали результат, потому что тяжело зарабатывать очки в одиночку. Для команды это хорошая новость, и, безусловно, в последних двух гонках он сделал большой шаг вперед», — приводит слова Магнуссена RaceFans.

«Хаас» набрал 34 очка и занимает 7-е место в Кубке конструкторов. В личном зачете Магнуссен и Шумахер занимают 11-е и 15-е места соответственно.

Источник: https://www.racefans.net/2022/07/16/schumacher-has-made-big-step-with-points-scoring-races-magnussen/
Хаас
Кевин Магнуссен
Мик Шумахер
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