Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о прогрессе своего напарника Мика Шумахера. Мик попадал в очки две гонки подряд.

«Мы поднялись на седьмую позицию в Кубке конструкторов — то, что нужно. Необходимо, чтобы оба гонщика давали результат, потому что тяжело зарабатывать очки в одиночку. Для команды это хорошая новость, и, безусловно, в последних двух гонках он сделал большой шаг вперед», — приводит слова Магнуссена RaceFans.

«Хаас» набрал 34 очка и занимает 7-е место в Кубке конструкторов. В личном зачете Магнуссен и Шумахер занимают 11-е и 15-е места соответственно.