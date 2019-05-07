Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не жалеет, что стал веганом более полутора лет назад. Британец не употребляет в пищу продукты животного происхождения с ноября 2017 года.

– Я нарастил мышечную массу перед сезоном с использованием веганской диеты, – написал в своем Инстаграме Хэмилтон. – Люди говорят: "Мне нужен белок, поэтому я никогда не стану веганом". Но в моем рационе много белка, и я смог нарастить мышцы. Я стал лучше, счастливее, чем когда-либо прежде. Жаль, что не еще раньше стал веганом. Каждый кусок мяса, курицы, рыбы, который вы едите, каждый кусок кожи или меха, который вы носите, исходит от животного, которого пытали, вырывали из семьи и зверски убивали. Мы все должны сделать выбор. Если вы согласны с таким положением дел, то все в порядке. Но я решил обдумать, что для меня важно, поэтому я отказываюсь поддерживать бренды, которые занимаются тем, что убивают и мучают животных.