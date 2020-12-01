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Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом

10:27
Льюис Хэмилтон. Фото F1News
Льюис Хэмилтон. Фото F1News
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус, информирует сайт Международной автомобильной федерации (FIA). Как отмечается, это не повлияет на проведение «Гран-при Сахира» в эти выходные.

- FIA, «Формула-1» и команда «Мерседес», что обязательный тест Льюиса Хэмилтона перед Гран-при дал положительный результат на коронавирус, — отмечается в сообщении. - В соответствии с протокалами и правилами органов общественного здравоохранения Бахрейна сейчас пилот изолирован.

Напомним, что Хэмилтон в этом сезоне завоевал чемпионский титул в седьмой раз в карьере, повторив рекорд Михаэля Шумахера.

В этом году уже два пилота также заразились коронавирусом. Это Серхио Перес и Лэнс Стролл.

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