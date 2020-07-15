Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о механических тумбах, которые «Формула-1» использовала во время церемонии награждения на «Гран-При Штирии», чтобы минимизировать контакты между людьми в условиях пандемии коронавируса.

— Было странно забирать кубок с этой тумбы, — цитирует RaceFans Хэмилтона. — Роботы-тележки — это уже чересчур, ведь все уже сдали тесты и соблюдают меры предосторожности. Я бы предпочел, чтобы мне просто бросили кубок в руки, или передали каким-то другим образом. Вообще, все очень странно. Когда ты в рабочей зоне, в паддоке, то все выглядит, как обычно, когда пилотируешь, не особенно обращаешь внимания на трибуны, особенно здесь, в Шпильберге, поскольку они далеко от трассы. Тем не менее, когда я вышел из машины, то вдруг ощутил странность происходящего. Без болельщиков нет атмосферы, мне их не хватает.