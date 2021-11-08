Льюис Хэмилтон: «Я сделал все, что мог»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Мексики». Он занял второе место. Победил гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, его напарник Серхио Перес стал третьим.

«Поздравляю Макса, он провел великолепную работу, — сказал Хэмилтон в интервью после гонки. — Я сделал все, что мог, абсолютно все. Особенно это касается борьбы с Серхио в конце гонки. Я столько раз ощущал прессинг трибун. Это только подчеркивает, с быстрая машина была у Переса и насколько сильным было давление на меня по ходу гонки».

Хэмилтон занимает второе место в зачете пилотов. Ферстаппен на первой позиции.