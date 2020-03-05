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Льюис Хэмилтон: «Я понятия не имею, как «Мерседес» расположен относительно конкурентов»

14:47
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что не может сказать, насколько сильна его команда относительно конкурентов в преддверии старта нового сезона. По его мнению, результаты предсезонных тестов не являются показателем.

— Я понятия не имею, как мы расположены относительно конкурентов, — цитирует Crash Хэмилтона. — Наверное, в команде лучше в этом разбираются. Но я не знаю. Лично я машину хорошо чувствую, мне комфортно. И это главное. Я должен понимать, что могу атаковать и выжимать из машины максимум. Но посмотрим, хватит ли этого, чтобы опережать других. Во время тестов я не обращаю внимания на других. Мы сосредоточены только на своей машине.

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