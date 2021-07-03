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Льюис Хэмилтон: «Я не вижу причин завершать карьеру»

3 июля 2021, 23:48
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал продление контракта с «Мерседес».

«Продолжать карьеру — это интересно. Последние два года стали очень интересным периодом лично для меня, ведь теперь это не только гонки, но и работа по повышению разнообразия в спорте. Я участвую в этом проекте и хочу продолжать.

Мне очень нравится работать с командой — мне постоянно бросают вызов, и у нас никогда не было настолько сильных соперников как в этом году, что само по себе здорово. И я люблю гонки — я по-прежнему в хорошей форме и хочу продолжать. Не вижу причин завершать карьеру.

Возможно, решать подобные вопросы как можно раньше важно для команды — для ее стабильного будущего и уверенности в спонсорах. Мы уже говорили, что хотим продолжать вместе работать. В «Мерседесе» делают интересные вещи — они поддержали меня с Black Lives Matter, второй год подряд перекрасили машину в черный цвет и стараются сделать все, чтобы спорт стал более разнообразным. Семь лет назад я даже мечтать не мог, что окажусь в такой ситуации. Мне интересно продолжать этот проект», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Сегодня, 3 июля «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.

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Иван Шитик все материалы автора

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