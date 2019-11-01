Льюис Хэмилтон: «Я не вижу причин завершать карьеру»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своем будущем в «Формуле-1». Британец в этом году может стать шестикратным чемпионом мира, но останавливаться на достигнутом не собирается.

— Я все еще наслаждаюсь гонками, — цитирует AFP Хэмилтона. — Поэтому буду продолжать. Команда показала, что отлично подготовлена и готова реагировать на любые изменения. Я очень доволен работой и не вижу причин останавливаться. Когда поднимается вопрос об изменениях в правилах, мои навыки, приобретенные за долгие годы, должны помочь команде адаптироваться. Мге нравится быть частью «Мерседеса» и его истории. Машины в 2021 году будут медленнее из-за новых правил. Но это будет интересное время. Я намерен остаться. В следующем году буду думать о 2021-м.