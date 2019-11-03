Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Льюис Хэмилтон: «Я не рассматриваю гонку в США как особо важную»

17:47
Теги:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что не испытывает особых ощущений перед гонкой «Гран-при США». Британец стартует пятым и может гарантировать себе шестой чемпионский титул в этой гонке.

— Я не рассматриваю эту гонку как особо важную. Она так же важна, как и любая другая, — цитирует Crash Хэмилтона. — Тут нечего выделять. Потом будут еще две гонки. Я не буду стремиться совершать чудеса. Просто постараюсь обратить негатив в нечто позитивное. В квалификации нехватка темпа была моей шибкой. Машина была в порядке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир