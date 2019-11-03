Льюис Хэмилтон: «Я не рассматриваю гонку в США как особо важную»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что не испытывает особых ощущений перед гонкой «Гран-при США». Британец стартует пятым и может гарантировать себе шестой чемпионский титул в этой гонке.

— Я не рассматриваю эту гонку как особо важную. Она так же важна, как и любая другая, — цитирует Crash Хэмилтона. — Тут нечего выделять. Потом будут еще две гонки. Я не буду стремиться совершать чудеса. Просто постараюсь обратить негатив в нечто позитивное. В квалификации нехватка темпа была моей шибкой. Машина была в порядке.