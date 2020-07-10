Льюис Хэмилтон: «Я могу делать два дела одновременно: бороться за титул и за равноправие»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не считает, что неудачно выступил на «Гран-при Австрии» из-за того, что в последнее время уделял много внимания общественной активности и борьбе с расизмом. Англичанин занял 4-е место в первой гонке сезона-2020.

— Не думаю, что мне нужно переключиться, — цитирует Speedweek Хэмилтона. — Все видели, что у меня был хороший темп в гонке. Не чувствовал, что отвлекаюсь. Я могу заниматься двумя делами одновременно: бороться за равные права и бороться за чемпионский титул.