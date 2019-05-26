Льюис Хэмилтон: "Я боролся также отчаянно, как Ники Лауда"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, занявший первое место на "Гран-при Монако", отметил, что гонка получилась невероятно тяжелой. Для британца это четвертая победа в сезоне-2019.

- Наверное, была самая тяжелая гонка в моей жизни, – приводит слова Льюиса autosport.com.ru. – Но я боролся также отчаянно, как Ники Лауда. Этот человек оказал огромное влияние на нашу команду, и я уверен, что сейчас он смотрит на нас с небес и гордится. Нам сильно его не хватает.

В последний раз я ездил на таких изношенных шинах в Шанхае-2007, когда McLaren до последнего тянула с пит-стопом. Но результат потрясающий. Надеюсь, что зрителям гонка не показалась скучной.

У меня не было мыслей нарушить указание команды и заехать за новыми шинами. Я не собирался сворачивать на пит-лейн, даже несмотря на угрозу разбить машину и не доехать до финиша.

Надо признать, что мы все-таки ошиблись с выбором шин. Из-за сильной недостаточной поворачиваемости я с трудом вписывался в повороты. Но команда отлично поработала. Я горжусь быть частью этого коллектива и надеюсь, что мы продолжим добиваться успехов.

Что касается инцидента с Максом, то, к счастью, я в последний момент увидел его в зеркалах. У него не было возможности выйти вперед, он мог только задеть своим передним антикрыло мое заднее колесо. Но в тот момент я больше переживал за состояние шин.