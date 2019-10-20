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Льюис Хэмилтон: «В этом году «Мерседес» поработал с двигателем не так успешно»

13:47
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что команда не лучшим образом поработала над двигателем в этом сезоне на фоне предыдущих лет. В 2019 году двигатель «Феррари» оказался более мощным, но «Мерседес» выиграл досрочно Кубок конструкторов.

— Этот год оказался не лучшим с точки зрения развития двигателя, — цитирует F1i Хэмилтона. — Все в команде очень много работали, очень старались. Но получилось не очень удачно. Но можно гордиться высокой надежностью, которая сохранилась. А мощь «Феррари» обеспечивает нам интересные гонки. Надеюсь, что мы сможем сделать шаг вперед в следующем сезоне, потому что борьба продолжится.

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