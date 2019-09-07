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Льюис Хэмилтон: «Удивительно, что мы так близки к «Феррари»

00:09
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ожидал большего отставания от «Феррари» на «Гран-при Италии». Во второй практике британец уступил Шарлю Леклеру всего 0,068 секунды.

— Очевидно, что «Феррари» довольно быстры на прямых, — цитирует F1i Хэмилтона. — Но в гоночном ритме мы сильны. Даже ближе к «Феррари», чем мы ожидали. Похоже, можем навязать бой. Это, честно говоря, удивительно. Хотя я не знал, чего тут ждать. Есть какие-то повороты, в которых мы можем отыгрываться. Это уравновешивает шансы. Гонка будет тяжелой, но мы на равных с «Феррари», что приятно.

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