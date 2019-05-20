Льюис Хэмилтон: "У пилотов "Формулы-1" нет необходимости быть физически сильными, это неправильно"

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что он хотел бы изменить в "Формуле-1".

- Теннисисты к концу матча полностью выжаты, особенно если игра длится четыре часа. Велосипедисты на финише Тур де Франс чуть ли не умирают. Я думаю, вот к чему нам надо стремиться, - цитирует Хэмилтона Motorsport.com. - Тест на допинг, может, происходит раза три в год, иногда реже, – продолжил Льюис. – У нас не тот вид спорта, где тебе нужно что-то дополнительное. Мы не велосипедисты, которым в гонке не хватает кислорода, притока крови к сердцу. По правде сказать, мы не особо и утомляемся. Считаю, что к 2021 году нужно избавиться от некоторых помощников в пилотировании – например, сделать менее мощным усилитель руля. После такого вы должны быть физически истощены. Думаю, таким и должен быть спорт. Но у нас тут нет необходимости быть физически сильными. Вот почему мы видим 18-летних новичков, у них нет никаких проблем. Так быть не должно.

Льюис Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 22 года. Пять раз британский гонщик становился чемпионом мира.

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