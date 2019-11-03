Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал вторым на «Гран-при США» и выиграл чемпионат «Формулы-1» 2019 года. 34-летний британец обошел Хуана Мануэля Фанхио и стал единственным шестикратным чемпионом мира (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019). Больше титулов только у Михаэля Шумахера (7).

Гонку в Остине выиграл Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят финишировал десятым — на последнем круге он опередил Серхио Переса. Стюарды провели расследование этого эпизода и, как и в Мексике, наказали Квята — из-за 5-секундного штрафа он стал 12-м.

США

Чемпионат мира

19-й этап

«Гран-при США»

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:33.55,653

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 4,148

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 5,002

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 52,239

5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.18.038

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.30.366

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.30.764

8. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг

9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг

10. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1 круг

13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

16. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — сход

17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2 круга

18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — сход

Не финишировали: Роберт Кубица (Польша, Williams), Себастьян Феттель (Германия, Ferrari).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 381. 2. Валттери Боттас — 314. 3. Шарль Леклер — 249. 4. Макс Ферстаппен — 235. 5. Себастьян Феттель — 230. 6. Александр Албон — 84. 7. Карлос Сайнс — 80. 8. Пьер Гасли — 77. 9. Даниэл Риккьярдо — 46. 10. Серхио Перес — 44. 11. Ландо Норрис — 41. 12. Нико Хюлькенберг — 37. 13. Даниил Квят — 34. 14. Кими Райкконен — 31. 15. Ленс Стролл — 21. 16. Кевин Магнуссен — 20. 17. Ромен Грожан — 8. 18. Антонио Джовинацци — 4. 19. Роберт Кубица — 1. 20. Джордж Расселл — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 695. 2. Ferrari — 479. 3. Red Bull Racing — 366. 4. McLaren — 121. 5. Renault — 83. 6. Racing Point — 65. 7. Toro Rosso — 64. 8. Alfa Romeo — 35. 9. Haas — 28. 10. Williams — 1.