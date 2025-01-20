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Сегодня, 18:00

Хэмилтон — о первом дне работы с «Феррари»: «Мы начинам новую эру в истории культовой команды»

Алина Савинова
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от первого рабочего дня в качестве гонщика «Феррари».

В ночь на 1 января у 40-летнего пилота истек контракт с «Мерседес», и он присоединился к итальянской команде. В «Феррари» Хэмилтон стал напарником Шарля Леклера, сменив перешедшего в «Уильямс» Карлоса Сайнса.

«Бывают дни, которые вы знаете, что запомните навсегда. И мой первый день в «Феррари» — один из таких. Я добился в своей карьере того, что не считал возможным, но часть меня всегда удерживала мечту выступать за команду в красном. Я не мог быть счастливее. Сегодня мы начинаем новую эру в истории культовой команды, и мне не терпится узнать историю, которую мы напишем вместе», — написал Хэмилтон в своих соцсетях.

Льюис Хэмилтон. Льюис Хэмилтон: биография семикратного чемпиона «Формулы-1»

Ранее сообщалось, что первый официальный выход Хэмилтона в качестве пилота «Феррари» состоится в марте на мероприятии в Милане.

В минувшем сезоне британец выиграл две гонки и занял седьмое место в личном зачете пилотов. Он набрал 223 очка.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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