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Сегодня, 11:38

Хэмилтон: «Нам потребуется остаток года, чтобы потенциально сократить разрыв с «Ред Булл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон считает, что команде потребуется много времени, чтобы конкурировать с «Ред Булл».

«Нам потребуется остаток года, чтобы потенциально сократить разрыв. Если вы посмотрите на «Ред Булл», то, скорее всего, они будут продолжать развиваться. Некоторые машины достигают своего предела в плане производительности. В какой-то момент болид не может просто продолжать развиваться. Но, возможно, она сможет. У «Ред Булл» отличная команда, и я уверен, что они будут продолжать увеличивать прижимную силу.

В прошлом мы показали, что можем быстро развиваться, и надеюсь, что по мере раскрытия потенциала машины мы будем двигаться в этом направлении на полном ходу. Я благодарен команде за то, что они открыты для изменений, а не застряли на том, что у нас есть, и я понимаю, что это может занять много времени», — приводит слова Хэмилтона ВВС.

После двух этапов сезона-2023 Хэмилтон занимает пятое место в личном зачете. В Кубке конструкторов «Мерседес» идет на 3 строчке (38).

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
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