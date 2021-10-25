Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» провел великолепный уик-энд»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон отдал должное соперникам после «Гран-при США». Он занял второе место.

«Очень сложная гонка, — сказал Хэмилтон в интервью после гонки. Нужно сказать, что они («Ред Булл» — Прим. «СЭ») провели великолепный уик-энд, великолепную гонку. Я должен поблагодарить команду, мы сделали все, что в наших силах.

Также я, конечно, благодарю болельщиков. Две гонки в США в будущем году — наверняка это привлечет еще больше внимания к «Формуле-1» и больше болельщиков».

Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.