Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» давит на меня психологически? Со мной такое не пройдет"

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил возможность психологического давления на него со стороны «Ред Булла».

Перед первой гонкой сезона-2020 австрийская команда подавала протест на «серебряные стрелы», пытаясь опротестовать использование рулевой системы DAS, а также подала протест на результат Хэмилтона в квалификации, из-за чего англичанин потерял три позиции на стартовой решетке.

— Мне сложно говорить за «Ред Булл», не знаю, пытались ли в этой команде воздействовать на меня психологически, — приводит GPFans слова Хэмилтона. — Если бы они хорошо меня знали, то понимали бы, что со мной такое не пройдет. Думаю, в «Ред Булле» рано или поздно это поймут.