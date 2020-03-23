Льюис Хэмилтон раскритиковал людей, которые не соблюдают карантин

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал людей, которые не соблюдают правила карантина и посещают общественные места.

— Мне очень грустно слышать о числе скончавшихся по всему миру, — написао Хэмилтон в Instagram. — Я знаю, что большинство из нас до сих пор не знает, почему все это произошло. Мы ничего не можем с этим поделать, кроме как пытаться изолировать себя, помешать себе заразиться или стать переносчиком вируса.

Есть люди, которые все еще ходят в клубы, бары, в другие публичные места. Лично я считаю такое поведение абсолютно безответственным и эгоистичным.

Я молюсь за безопасность моей семьи каждый день, но также молюсь и за всех вас. Молюсь за тех, кто работает в местных магазинах, службах доставки, врачей и медсестер. Все они ставят под угрозу свое здоровье, чтобы помогать другим и поддерживать нормальную жизнь в наших странах. Это герои. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.