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Льюис Хэмилтон: «Прошу прощения у Албона, столкновение — моя вина»

22:40

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон принес извинения после столкновения с Александром Албоном во время «Гран-при Бразилии». За несколько кругов до финиша у действующего чемпиона мира произошел контакт с болидом «Ред Булла», из-за чего Хэмилтон финишировал третьим.

— Прошу прощения перед Албоном, — цитирует BBC Хэмилтона. — Там было пространство для атаки, но столкновение — моя ошибка.

«Ред Булл» проделал фантастическую работу. Они переиграли нас на прямых участках, мы не смогли с ними соперничать. Я рисковал, но Макс был быстрее.

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