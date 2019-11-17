Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон принес извинения после столкновения с Александром Албоном во время «Гран-при Бразилии». За несколько кругов до финиша у действующего чемпиона мира произошел контакт с болидом «Ред Булла», из-за чего Хэмилтон финишировал третьим.

— Прошу прощения перед Албоном, — цитирует BBC Хэмилтона. — Там было пространство для атаки, но столкновение — моя ошибка.

«Ред Булл» проделал фантастическую работу. Они переиграли нас на прямых участках, мы не смогли с ними соперничать. Я рисковал, но Макс был быстрее.