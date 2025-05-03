Формула-1
3 мая, 08:05

Хэмилтон: «Машина стала работать чуть лучше, но сейчас «Феррари» просто не хватает скорости»

Ана Горшкова
Корреспондент

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал седьмое место в квалификации к спринту на «Гран-при Майами».

«Эта квалификация прошла лучше. Хотя в первой практике, возможно, ситуация была чуть лучше — машина работала чуть лучше, ей было немного приятнее управлять. Сейчас нам просто не хватает скорости, но нам есть с чем работать и мы должны продолжать. Можно ли отыграть позиции в спринте? Вряд ли. Мне кажется, что машины, которые стартуют впереди, быстрее нас. Даже не знаю, что еще тут можно сказать», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Первое место в спринт-квалификации занял пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Вторую и третью строчку заняли гонщики «Макларен» Оскар Пиастри и Ландо Норриса соответственно.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
