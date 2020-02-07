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Льюис Хэмилтон продает свой пентхаус за 52 миллиона долларов

19:30

Шестикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выставил на продажу свой пентхаус в Нью-Йорке, информирует architecturaldigest.com. Как отмечается, пилот «Мерседеса», снизил цену апартаментов.

Он хочет получить за них 52 миллиона долларов. В марте прошлого года он уже выставлял пентхаус на продажу за 57 миллионов.

В комплексе Tribeca, где расположены апартаменты Хэмилтона, также проживают другие знаменитости. В частности, Джастин Тимберлейк, Райан Рейнольдс и другие.

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