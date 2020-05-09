Льюис Хэмилтон: «При пустых трибунах нам будет хуже, чем на тестах, но это лучше, чем ничего»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о проведении гонок «Формулы-1» при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

— Трассы вроде «Сильверстоуна» и «Монцы» будут казаться очень пустыми без зрителей на трибунах, — приводит GPBlog слова Хэмилтона. — Впрочем, меня радуют сообщения от болельщиков по всему миру, которые говорят, что скучают по гонкам. Это говорит о роли нашего спорта в их жизни. Не знаю, будет ли интересно смотреть за гонками при пустых трибунах, но это в любом случае лучше, чем ничего. Правда, для нас это будет еще хуже, чем тесты. Хотя даже на февральских тестах в Барселоне были фанаты, пусть их и было немного. Конечно же, я скучаю по гонкам, предвкушаю начало сезона. Такие моменты заставляют еще больше ценить дело, которое любишь. Это придает энергии и вдохновения продолжать работу.

Руководство «Формулы-1» планирует начать сезон двумя гонками в Австрии 5 и 12 июля.