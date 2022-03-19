Хэмилтон: «Ред Булл» и «Феррари» буду впереди, «Мерседес» борется не с ними, а с теми, кто сзади»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвел итоги второго дня «Гран-при Бахрейна».

«Не скажу, что испытываю облегчение, но в целом я очень доволен, если сравнивать с тем, что было в последние две недели. Управление машиной было немного кошмарным, но мы продолжали работать, и я горжусь всеми в команде.

Ребята, которые расположились выше, находятся в другой лиге. В целом, я доволен тем, где мы находимся. Это не первый ряд, но мы будем улучшать ситуацию, как только сможем. «Ред Булл» и «Феррари» окажутся впереди: мы боремся не с ними, а с теми, кто сзади. По скорости они достаточно сильно нас превосходят", — приводит слова Хэмилтона BBC.

По итогам третьей практики «Гран-при Бахрейна» пилот «Мерседеса» показал шестое время. Затем в квалификации Хэмилтон стал пятым. Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал первым.

Главная гонка в Бахрейне состоится завтра, 20 марта. Начало в 18:00 по московскому времени