Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:05

Хэмилтон: «Ред Булл» и «Феррари» буду впереди, «Мерседес» борется не с ними, а с теми, кто сзади»

Хэмилтон заявил, что «Мерседес» в гонке «Гран-при Бахрейна» будет бороться с командами, которые позади
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвел итоги второго дня «Гран-при Бахрейна».

«Не скажу, что испытываю облегчение, но в целом я очень доволен, если сравнивать с тем, что было в последние две недели. Управление машиной было немного кошмарным, но мы продолжали работать, и я горжусь всеми в команде.

Ребята, которые расположились выше, находятся в другой лиге. В целом, я доволен тем, где мы находимся. Это не первый ряд, но мы будем улучшать ситуацию, как только сможем. «Ред Булл» и «Феррари» окажутся впереди: мы боремся не с ними, а с теми, кто сзади. По скорости они достаточно сильно нас превосходят", — приводит слова Хэмилтона BBC.

По итогам третьей практики «Гран-при Бахрейна» пилот «Мерседеса» показал шестое время. Затем в квалификации Хэмилтон стал пятым. Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал первым.

Главная гонка в Бахрейне состоится завтра, 20 марта. Начало в 18:00 по московскому времени

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/formula1/58919686
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
Американцы устроили акцию протеста из-за двухметрового трансгендера. Но пловчихе-рекордсменке все нипочем
Лесбиянка ростом 206 см, подрабатывающая в России. Кто такая звезда баскетбола Бриттни Грайнер из США, задержанная в Шереметьево за перевозку наркотиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс назвал заслуженной победу Леклера в квалификации «Гран-при Бахрейна»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости