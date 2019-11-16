Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что еще не думал о продлении контракта с командой. Действующее соглашение шестикратного чемпиона мира с «Мерседесом» рассчитано до конца 2020 года.

— Я размышлял о следующих годах и хочу оставаться в гонках, мне нравится то, что я делаю. Не вижу причин останавливаться в ближайшее время, — цитирует GP Today Хэмилтона. — Но еще ничего конкретного не планировал. Я работаю над этим. Постоянно меняется видение, идеи. Но когда речь заходит о контракте, начинается сумасшествие. Словно у меня уже закончился нынешний контракт и срочно нужно начать говорить о следующем. Это стрессовый момент, который расстраивает. Постоянно эти разговоры. Обе стороны пытаются понять, что еще могут извлечь из сотрудничества, что можно улучшить, что изменить. Когда приближается момент переговоров, трудно представить, что ты должен заглянуть далеко вперед и отдать часть жизни этому. Но, конечно, приятно быть желанным.