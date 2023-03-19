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19 марта, 16:24

Хэмилтон: «Я просто не чувствую болид, не чувствую с ним связи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон озадачен после квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

Он показал восьмой результат, его напарник по команде Джордж Расселл стал четвертым.

«Я испытывал особенно серьезные трудности на высоких скоростях. Я просто не чувствую болид, не чувствую с ним связи — и не понимаю этого. Не знаю, что делать. Тяжелая ситуация. Я выкладываюсь по полной, готовлюсь как можно лучше, а потом сажусь в машину и просто не чувствую, что есть связь. Даже не знаю, что сказать. Но здорово, что Джордж проехал хорошую попытку», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гонка «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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